Quo vadis Angela Baraldi? | Io innamorata persa di Iggy Pop litigavo con le amiche sorcine

Andrea Pazienza, i Gaznevada, il cinema di Salvatores. Senza dimenticare la Bologna antagonista. E i CCCP, ovviamente. Tutti tasselli. Di un immaginario collettivo e complesso. Con cui si è cresciuti. Un immaginario dove ha il suo spazio, cantante, attrice e molto altro (nel 2005 protagonista del cult "Quo, baby?"). Che torna ora con il suo ottavo album in studio: "3021", prodotto dalla Caravan di De Gregori. Otto tracce. A raccontare del cosmo e del futuro. Ma tornando a sperimentare dalle parti della semplicità. Come si può sentire oggi dalle 20.30 all’Arci Bellezza., pronta per l’ennesimo debutto? "Pronta e felice. Il disco rispecchia la visione che avevo prima di entrare in studio di registrazione. E non è cosa da poco. Faccio i conti con otto anni passati dal precedente lavoro, otto anni di cambiamenti epocali".