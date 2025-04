Calciomercato.it - Conte alla Juventus: già svelata la prima richiesta di mercato

Leggi su Calciomercato.it

Spagna sono sicuri: “se la Juve vorrà riprenderlo, dovrà garantirgli rinforzi di qualità. Spicca un nome tra le sue richieste”I contratti con De Laurentiis non sono carta straccia, e quello discade tra due anni, ma sulla sua permanenza al Napoli non si possono dare certezze assolute. Il tecnico è concentrato sul presente, ovvero sulla sfida tricolore con l’Inter, allo stesso tempo non può essere indifferente al richiamo di Milan e. In particolare a quello dei bianconeri, di cui è stato capitano da calciatore e poi allenatore per tre stagioni in cui sono arrivati altrettanti Scudetti.: giàla(LaPresse) – Calcio.itIl nome dipotrebbe balzare in pole a Torino qualora Elkann dovesse rivoluzionare o quasi l’organigramma societario, promuovendo magari Giorgio Chiellini a scapito di Cristiano Giuntoli, nel mirino e sotto osservazione dopo il fallimento del progetto Motta.