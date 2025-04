Ilgiorno.it - Arcore celebra la Liberazione: "Rendiamo omaggio ai nostri eroi"

“Più forti dell’odio: il coraggio della verità”, è il lungo cartellone che celebrerà il 25 Aprile ad, a 80 anni della. Partirà in anticipo, il 9 aprile, con un serata al Nuovo che anticipa la mostra in Villa Borromeo dedicata ai partigiani Francesco Caglio, don Peppino Villa e don Domenico Villa. Organizzano il Comune e la comunità pastorale di Sant’Apollinare. "A partire da tre protagonisti della Resistenza, vogliamo far conoscere aspetti di un momento storico locale, che propone, però, valori esemplari e di attualità - spiega Giancarlo Sala, coordinatore del gruppo di lavoro -. I parroci sono stati per molti veri compagni di cammino e aiuto per i giovani nelle loro scelte, sostegno nel giudicare la realtà del tempo e soprattutto nelle circostanze drammatiche dopo l’8 settembre.