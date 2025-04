Quotidiano.net - Dazi "Vendetta Ue pronta"

Scatta oggi il D-Day deiamericani, con Donald Trump che, dopo settimane di guerriglia e minacce, emetterà la sentenza destinata a diventare subito operativa. E non basta il suo "saremo gentili" a fermare o ridurre allarmi nel mondo e in Europa. Tant’è che a tenere banco, alla vigilia dell’annuncio del presidente Usa, è soprattutto la reazione-monito di Ursula von der Leyen: "Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci, se necessario". IL D-DAY DELLE TARIFFETrump, dunque, quasi a mo’ di concessione, promette "gentilezza", ma, per il momento, la sola certezza, secondo la Casa Bianca, è che iavranno effetto immediato: entreranno in vigore dopo l’annuncio dal Giardino delle Rose, subito dopo la chiusura di Wall Street alle 4 del pomeriggio (le 22 in Italia).