Ilrestodelcarlino.it - Casa di Comunità. Da oggi tutti i servizi attivi

Entra a pieno regime l’tà delladelladi Soliera: da, infatti, agli ambulatori dei Medici di medicina generale giàdalla fine dello scorso settembre si andranno ad aggiungeregli altriprevisti nella progettazione della nuova struttura territoriale. La struttura, che si trova all’angolo tra via Roma e via Muratori, è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione dal costo di circa due milioni di euro, sostenuto dal Comune di Soliera. In particolare, al piano terra troveranno spazio il Punto prelievi, il Consultorio familiare, l’Infermieristica di, la Pediatria die gli ambulatori specialistici di Endocrinologia, Cardiologia e Angiologia, mentre al secondo piano sarannolocali dedicati alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze e alcuni sportelli gestiti da associazioni di volontariato del territorio.