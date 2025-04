Ilrestodelcarlino.it - Elio illumina il Festival dell’ocarina

Lo storico strumento musicale budriese si appresta a tornare protagonista in paese con la nuova edizione del suo. Dal 10 al 13 aprile il Comune di Budrio sarà il palcoscenico della dodicesima edizione delInternazionale. Tra i protagonisti di quest’anno, accanto agli ocarinisti da tutto il mondo, la cosplayer americana Goosaphone, il celeberrimo Gruppo Ocarinistico Budriese (G.O.B), e gli special guest tra cui, Vincenzo Capezzuto e Soqquadro Italiano, i Modena City Ramblers e Godblesscomputers. La manifestazione – con il coordinamento artistico del critico e studioso musicale Pierfrancesco Pacoda – è realizzata per il secondo anno consecutivo da Fondazione Entroterre in co-progettazione con il Comune, con il patrocinio della Città Metropolitana, del Comune di Bologna in collaborazione con ATER Fondazione, Egea, G.