Ilgiorno.it - Un antico organo e un concerto raffinato

Leggi su Ilgiorno.it

Pagine di Bach e di Bellini, insieme ad altri brani di musica sacra dell’800 italiano, eseguiti all’da un solista di fama internazionale, che si esibirà su un prezioso strumento storico di metà Ottocento. È ild’che andrà in scena venerdì alle 21 nella chiesa prepositurale dei Santi Ambrogio e Simpliciano di piazza IV Novembre a Carate: protagonista sarà il musicista Alessio Corti, le cui mani correranno sui tasti dello storicoFratelli Carrera del 1856. Si potranno ascoltare la Toccata in re minore, l’Aria variata alla maniera italiana e il Pièce d’orgue in sol maggiore di Johann Sebastian Bach, oltre alla Sonata perin sol maggiore di Vincenzo Bellini. A completare il programma la Sinfonia in re maggiore e l’Elevazione in la maggiore di Padre Davide Da Bergamo, la Sonata per il Vespero numero 2 in fa minore, l’Allegretto per clarinetto e la Sonata finale di Vincenzo Petrali.