Cinema: è morto Val Kilmer, aveva 65 anni

Milano, 2 apr. (LaPresse) – L’attore statunitense Valall’età di 65. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. Nel 2014 aera stato diagnosticato un cancro alla gola. L’attore è noto per aver recitato in ‘Top Gun’, nel ruolo di Jim Morrison in ‘The Doors’ e in quello di Batman in ‘Batman Forever’.