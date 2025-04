Vanityfair.it - Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo: in Italia 1 bambino su 70 ha un disturbo dello spettro autistico

Come si spiega l’aumento dei casi registrato negli ultimi anni? Che cosa sappiamo oggi sulle cause? E in che direzione sta andando la Ricerca? Ne abbiamo parlato con il dottor Stefano D’Arrigo, Neuropsichiatra Infantile dell’Istituto Besta di Milano