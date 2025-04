Lanazione.it - Estorsioni e corruzione. Un arresto in Maremma

GROSSETO Una ’ndrina con decine di ramificazioni che dalla Calabria si era espansa su tutto il territorio nazionale e all’estero. In Germania prevalentemente. E diversi mandamenti nelle province calabresi. I cui affiliati o comunque collaboratori partecipavano a vario titolo all’associazione criminale di stampo ’ndranghetistico dedita a commettere delitti quali riciclaggio, traffico di armi ed esplosivi, di sostanze stupefacente, ma anche operante nel campo del favoreggiamento dei latitanti,e coercizione elettorale, oppure ad acquisire appalti pubblici e privati, non proprio con iter legale. Insomma un ampio campionario di delitti che ha portato in carcere tredici esponenti di spicco dell’associazione di stampo mafioso, la maggior parte originarie di Cariati o Cirò Marina, in provincia di Cosenza, ma anche a Reggio Calabria.