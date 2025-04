Val Kilmer è morto | addio all’attore di The Doors Batman e Top Gun

Leggi su Open.online

Val. L’attore celebre per i ruoli di Jim Morrison eè deceduto a Los Angeles all’età di 65 anni. La causa è stata la polmonite, ha detto sua figlia, Mercedes, come riferisce il New York Times., nato a Los Angeles il 31 dicembre del 1959, aveva avuto un cancro alla gola nel 2014, guarendo successivamente. Il suo debutto cinematografico è arrivato in un film di spionaggio sulla Guerra Fredda, Top Secret! (1984), in cui ha recitato la parte di un cantante americano che piaceva alle folle e che scuoteva i fianchi a Berlino, inconsapevolmente coinvolto in un complotto della Germania dell’Est per riunificare il paese.Il ruolo che l’ha reso famoso è l’interpretazione del cantante deiJim Morrison nella biopic “The” di Oliver Stone nel 1991. Ha anche interpretato il ruolo cameo di Mentor, un Elvis che dispensa consigli come immaginato dal protagonista antieroico del film, interpretato da Christian Slater, in ‘True Romance’ (1993), un violento film di droga scritto da Quentin Tarantino e diretto da Tony Scott.