Colonnine elettriche ecco il piano

Il Comune di Siena si dota di undi fabbisogno delledi ricarica per auto. Lo ha deciso, su proposta dell’assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Siena Enrico Tucci, la Giunta comunale approvando una delibera nella seduta di oggi, martedì 1 aprile. "Un atto – spiega l’assessore Tucci – in coerenza con le linee strategiche dell’amministrazione relative alla razionalizzazione e riorganizzazione della mobilità e della sosta cittadina, sia per quanto riguarda il centro storico che tutto il territorio comunale. Fissiamo tramite questoi punti dove all’interno del Comune di Siena è possibile effettuare la ricarica elettrica delle auto, evitando quindi implementazioni inutili che andrebbero a inficiare spazi pubblici. L’attuale rete di infrastrutture è in grado di soddisfare anche incrementi futuri alla domanda, pertanto non è opportuno procedere con alcuna implementazione non motivata da una reale necessità.