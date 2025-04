Bergamonews.it - Non avere paura, Mare fuori o Milan-Inter di Coppa Italia? La tv del 2 aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 2, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non– Un’amicizia con Papa Wojtyla”, regia: Andrea Porporati, con Giorgio Pasotti, Aleksei Guskov, Claudia Pandolfi, Ugo Dighero, Giuseppe Cederna, Fabio Fulco e Katia Ricciarelli.Nel 1981, a pochi mesi dall’attentato che lo ferì gravemente, Papa Wojtyla visita il rifugio della famiglia Zani sull’Adamello insieme al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Da quell’incontro nasce un’amicizia profonda tra Lino, guida di montagna, e il Pontefice. Un’amicizia fatta di lunghe passeggiate, parole e silenzi immensi.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I rischi della fiducia” e “Non è colpa tua”.Nel primo, grazie a Carmela il clan cresce, preoccupando non poco donna Wanda.