Il livello pazzesco della pallavolo femminile in Italia | così i nostri club dominano in Europa

Prendete la Premier League, aggiungeteci Real Madrid, Psg e Bayern Monaco: otterrete più o meno un campionato dello stessoSerie A1di. Dopo l’oro olimpico vinto dalla Nazionale azzurra a Parigi 2024, i contorni del dominio dell’nel volleystanno assumendo dimensioni sbalorditive, forse mai viste nello sport. L’ultimo successo è targato Novara: martedì sera la Igor Gorgonzola ha battuto le rumene dell’Alba Blaj nella finale di Cev Cup, la seconda coppa europea più importante. E in Champions League? La Final Four si giocherà il 3-4 maggio a Istanbul e tre squadre su quattro sonone: Conegliano, Milano e Scandicci. Tutte hanno passato i quarti senza perdere nemmeno un set. Ma forse a raccontare ancora meglio qual è ilinè la storiaSmi Roma Volley, che in questa stagione è retrocessa in campionato dopo aver vinto la Challenge Cup (la terza coppa europea).