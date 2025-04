Bergamonews.it - Dazi Usa, i viticoltori bergamaschi: “Impatto nullo o limitato per Moscato e Valcalepio”

Leggi su Bergamonews.it

Siamo giunti alla data del 2 aprile. In questa giornata dovrebbero arrivare importanti novità suiche gli Stati Uniti vorrebbero porre su diversi prodotti che importano dall’Europa e da altri Paesi.Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal presidente degli Usa, Donald Trump, sono attesi annunci su quali tariffe, a quali merci, per quanto tempo e a quali blocchi di Stati o singole nazioni verranno applicate. Stando alle dichiarazioni e alle notizie circolate finora, al centro del mirino ci sono vini e spirits europei, che vantano parecchi appassionati anche Oltreoceano. Il possibile provvedimento e le eventuali risposte da parte dell’Ue stanno facendo discutere: le ricerche online del termine “” in questo periodo sono gettonatissime e lo scorso 14 marzo hanno raggiunto un picco su Google.