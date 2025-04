Ilrestodelcarlino.it - Alice Buonguerrieri:: "Grande affluenza, merito di Bongiorno"

"Siamo contenti di constatare l’ampia partecipazione dei cittadini nelle elezioni dei nuovi Consigli di Quartiere a Forlì", dichiara, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. "C’è un dato particolarmente significativo: 8.162 votanti hanno espresso la propria volontà, pari all’8,19%, in netto aumento rispetto alle precedenti tornate elettorali (6.553 votanti nel 2021 e 5.032 nel 2015)", aggiunge. Secondo la presidente c’è una spiegazione a questo dato: "È la dimostrazione di come l’Amministrazione Zattini, in carica dal 2019, abbia operato con buoni risultati, mai raggiunti prima, incrementando sempre di più il coinvolgimento dei cittadini.anche dell’ottimo lavoro del vicesindaco Vincenzoche ha anche la delega ai Quartieri". E conclude: "Infine, vedere diversi simpatizzanti di Fratelli d’Italia eletti è per noi un bel segnale".