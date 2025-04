Ilgiorno.it - Precipita da un pendio ghiacciato. Muore il milanese Antonello Manca: "Era prudente, amava la montagna"

Le foto mentre cammina sui sentieri diincorniciato dagli alberi. Oppure in piedi, in posa sulla cima delle vette appena raggiunte. Fiero. "la. Scherzavamo spesso, perché io invece adoro il mare. Questa disgrazia mi scuote: provo un dolore immenso a pensare che non ci sia più". A ricordareè un amico. Come lui, altri si dicono "sconvolti" mentre riguardano le immagini sul suo profilo Facebook che testimoniano la sua passione per le escursioni ad alta quota. Ieri, l’ultima. Che gli è stata fatale:ha perso la vita poco prima dell’ora di pranzo dopo essere scivolato per 300 metri lungo unsulle montagne delle Alpi Orobie, all’altezza dell’impianto del Pescegallo in Alta Val Gerola, fra le province di Bergamo e Sondrio.