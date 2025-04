Ilrestodelcarlino.it - ‘Abilità in gioco’. Ragazzi e autismo. Tutti in campo

innon è solo un modo di dire o di porsi, ma il nome dell’evento in programma domani al centro sportivo di Ponte Nuovo, sede della Polisportiva Low street Ponte Nuovo, organizzato in collaborazione con la Figc Settore giovanile scolastico in occasione della ‘Giornata mondiale della consapevolezza sull’’. La giornata, fortemente voluta dal presidente onorario della società Fabio Bazzocchi, vede coinvoltii partecipanti del progetto di Calcio integrato Fanta Football, iniziato nel novembre 2024. Lo stesso Fabio Bazzocchi, il volano di tutte queste iniziative e impegnato in diversi ambiti sociali afferma: "Mi considero una persona fortunata e ringrazio Dio ogni giorno della vita che mi ha dato. Se dopo 15 anni di Sla sono ancora qui, significa che devo adoperarmi per creare opportunità sociali che migliorino la vita di chi vive un percorso con un problema come me.