Maliseti, rissa al circolo. Bar chiuso per 15 giorni: "Ora chiediamo aiuto"

Ilricreativo ostaggio dei balordi. E dopo l’offesa arriva anche la beffa per il"Quinto Martini" di, locale storico della città con più di 400 soci, sempre attivo nella comunità con le sue attività di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà. Ilè finito nel mirino della questura in seguito a un violento litigio scoppiato venerdì scorso al suo interno tra alcuni avventori, stranieri e italiani. L’ennesimo a dire il vero. Ma ieri è arrivata la tegola: stop forzato al bar per 15su disposizione del questore Pasquale de Lorenzo per motivi di "ordine pubblico". Gli interventi delle forze dell’ordine nel locale sono stati diversi negli ultimi mesi a causa delle sue "cattive frequentazioni". Lo stop all’attività di somministrazione delle bevande parte da oggi.