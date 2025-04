Lanazione.it - Ztl del weekend: via Roma e via Crispi pronte a diventare pedonali

Le ramblas scaldano i motori e sotto il timido sole primaverile sonoa riaprire. Viae via(fino all’incrocio con via Margaritone) a cielo aperto, l’asse del traffico trasformato in un infinito ristorante. I commercianti hanno presentato la domanda per far ripartire le chiusure al traffico dei mesi deie il Comune è pronto. Non c’è ancora la data definitiva sul calendario ma a quanto risulta l’assessore Chierici avrebbe già il suo bravo fascicolo da lanciare in giunta. Una soluzione dal nome esotico: ormai è passata alla cronaca come Ztl del. Ipotesi? Quasi certezze. La data più probabile di chiusura della strada è quella di venerdì 16 maggio. E poi avanti tutta fino alla metà di settembre (escluso le date della Giostra). Lo stile è quello ormai rodato: chiusura di viae viaogni venerdì e sabato, dalle 19 fino alle 24.