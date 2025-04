Ilgiorno.it - Sfreccia a 123 all’ora sulla Regina. Non potrà circolare in Svizzera

Leggi su Ilgiorno.it

A 123 chilometriin un tratto stradale dove il limite era 50. La polizia del Canton Ticino domenica notte, poco prima delle 4, durante i controlli della velocità, ha rilevato il passaggio di un’auto guidata da una donna italiana di 52 anni, residente in provincia di Varese, cheva a 123 chilometri. L’infrazione è stata rilevata a Serocca d’Agno,Strada, dove il limite imposto, per motivi di sicurezza, è quasi di un terzo rispetto all’andatura della donna. La conducente è stata denunciata al Ministero Pubblico, contestandole una violazione penale e non semplicemente amministrativa, ed è qualificata come pirata della strada per "grave infrazione alla legge federalecircolazione stradale", come prevede la normativa elvetica, per cui le è stato intimato il divieto di circolazione in