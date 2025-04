Ilfoglio.it - Cosa fare se un minorenne vuole cambiare sesso?

Progressista: Diciamolo subito: se nostra figlia – o nostro figlio – a quindici anni ci guarda negli occhi e ci dice “non sono chi credete”, la primache dobbiamoè ascoltare. Non correggere, non temere, non minimizzare. Ascoltare. Non è un capriccio, non è una moda, e non è nemmeno una sentenza definitiva. E’ una richiesta d’aiuto. E’ identità che si fa strada, a volte in modo scomposto, ma autentico. Conservatore: Autentico? A quindici anni io mi credevo Batman. Non scherziamo. E’ proprio perché li amiamo che dobbiamo essere noi gli adulti della situazione. I bambini non si toccano, dice la sinistra quando si parla di mercato e pubblicità, ma poi si arrende all’idea che possano decidere su qualdi così irreversibile come una transizione. Lo capisci che è un cortocircuito, vero? Progressista: E tu lo capisci che qui non si parla di operazioni chirurgiche a dodici anni? Parliamo di percorsi psicologici, di consulenze mediche, di famiglie che cercano, tra mille dubbi, di accompagnare e non soffocare.