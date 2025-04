Ilgiorno.it - Trovato uno scheletro nel casolare diroccato

Leggi su Ilgiorno.it

Uno, forse vecchio di anni, sicuramente di parecchi mesi. È statosulle montagne dell’Alto Lario, a Presallo, località di Vendrogno, frazione collinare e montana di Bellano. Il rinvenimento risale all’altro ieri, vicino ad unfatiscente e, lungo un sentiero che lambisce l’antico nucleo fantasma, a circa 650 metri di quota. I carabinieri, avvertiti della scoperta, hanno effettuato alcuni sopralluoghi in zona, passando al setaccio il vecchioe altri ruderi vicino al punto in cui è stato rivenuto lo, tra arbusti e rovi. Non si sa al momento a chi possano appartenere i resti, né si conosce la loro datazione e nemmeno si hanno certezze sulle possibili cause della morte della persona di cui non sono rimasti che pochi resti. Dai primi accertamenti si presume si presume che si tratti di spoglie non troppo recenti, non sono stati trovati brandelli di vestiti o altri indizi che avrebbe almeno fornito una traccia parziale.