Inter-news.it - Bonan riflette: «Correa mi dà una sensazione. Un timore all’Inter»

Leggi su Inter-news.it

Alessandroha analizzato il modo in cui l’Inter arriva alla sfida contro il Milan dell’andata delle semifinali di Coppa Italia, concentrandosi soprattutto sul caso di Joaquin.IL RAGIONAMENTO – L’Inter sfiderà il Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia in programma domani 2 aprile alle ore 21 a San Siro. Sul punto si è espresso Alessandroa Sky Sport, sottolineando un compito del tecnico Simone Inzaghi in vista della gara: «L’Inter giocherà sempre due volte a settimana, quello che non dovrà succedere è staccare la spina nel corso di un incontro. Inzaghi dovrà essere bravo a rimotivare alcuni calciatori, che potrebbero risultare importanti, come. Se quest’ultimo entra e perde tre palloni, come accaduto contro l’Udinese, diventa difficile. La mia impressione è che abbia paura, che si limiti a fare una giocata meno difficile per il rischio che San Siro gli si riversi contro».