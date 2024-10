Mattarella: 'successo transizione ecologica e digitale se coinvolti società e cittadini' (Di domenica 20 ottobre 2024) Bari, 20 ott. (Adnkronos) - "Le transizioni ecologica e digitale potranno avere successo solo se verranno concepite e attuate coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le società civili nel loro complesso. Un numero sempre più elevato di attori e di persone deve essere incluso nel governo delle transizioni e non soltanto subirne gli effetti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome, dedicato al tema 'La regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?' "Questo è possibile -ha sottolineato il Capo dello Stato- se al centro dei processi di transizione sapremo porre, in modo condiviso, dei valori. Liberoquotidiano.it - Mattarella: 'successo transizione ecologica e digitale se coinvolti società e cittadini' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bari, 20 ott. (Adnkronos) - "Le transizionipotranno averesolo se verranno concepite e attuate coinvolgendo i, le associazioni, lecivili nel loro complesso. Un numero sempre più elevato di attori e di persone deve essere incluso nel governo delle transizioni e non soltanto subirne gli effetti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome, dedicato al tema 'La regione del futuro trae green: quali competenze per azzerare le distanze?' "Questo è possibile -ha sottolineato il Capo dello Stato- se al centro dei processi disapremo porre, in modo condiviso, dei valori.

