Manolas segna 5 gol in mezz’ora al debutto col Pannaxiakos: l’ex Roma ora gioca come attaccante (Di domenica 20 ottobre 2024) Kostas Manolas inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Grecia. L'ex difensore di Roma, Napoli, Olympiacos e Salernitana segna ben 5 gol in appena 34 minuti al debutto con la maglia del Pannaxiakos. Oggi gioca come attaccante. Fanpage.it - Manolas segna 5 gol in mezz’ora al debutto col Pannaxiakos: l’ex Roma ora gioca come attaccante Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Kostasinizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Grecia. L'ex difensore di, Napoli, Olympiacos e Salernitanaben 5 gol in appena 34 minuti alcon la maglia del. Oggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Manolas - debutto da centravanti con il Pannaxiakos : 5 gol segnati in mezz’ora - . Ora la firma con il suo primo club: un ritorno a casa iniziato con cinque gol e un nuovo ruolo. Un impatto devastante per Manolas nel dilettantismo greco: la partita era infatti valevole per la terza giornata del campionato locale delle Cicladi. Dopo aver realizzato la quinta rete, Manolas è stato sostituito. (Sportface.it)