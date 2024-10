Maltempo a Modena: chiusi ponti e strade per sicurezza (Di domenica 20 ottobre 2024) A causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Modena, sono stati chiusi diversi ponti e arterie stradali per motivi di sicurezza. Tra le chiusure principali si segnalano il Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino, che collega via Curtatona e il torrente Tiepido. La Provincia di Modena ha comunicato che nella notte sono stati interdetti anche i ponti sul Navicello Vecchio e sul fiume Panaro, superata la soglia di sicurezza del livello dell’acqua. Chiusure stradali per precauzione Per garantire l’incolumità dei cittadini, è stata chiusa anche la Pedemontana, dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola, inclusa l’intersezione con la strada provinciale 467, nel tratto che collega Formigine tra via Belvedere e la rotatoria di Sant’Eusebio. Thesocialpost.it - Maltempo a Modena: chiusi ponti e strade per sicurezza Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A causa della forte ondata diche ha colpito la provincia di, sono statidiversie arterie stradali per motivi di. Tra le chiusure principali si segnalano il Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino, che collega via Curtatona e il torrente Tiepido. La Provincia diha comunicato che nella notte sono stati interdetti anche isul Navicello Vecchio e sul fiume Panaro, superata la soglia didel livello dell’acqua. Chiusure stradali per precauzione Per garantire l’incolumità dei cittadini, è stata chiusa anche la Pedemontana, dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola, inclusa l’intersezione con la strada provinciale 467, nel tratto che collega Formigine tra via Belvedere e la rotatoria di Sant’Eusebio.

Maltempo a Modena : chiuso il traffico su ponti e strade nella provincia - Facebook WhatsApp Twitter L’ondata di maltempo che ha colpito Modena e l’intera provincia ha causato una serie di chiusure stradali e ponte in condizioni precarie. Situazioni simili si registrano nei sottopassaggi di via Divisione Acqui e via Cavo Argine, ulteriori segnalazioni di chiusura e allerta sono state divulgate dal Comune di Modena. (Gaeta.it)

Maltempo Modena - esondati fossi e torrenti : vari allagamenti. Ecco le strade chiuse - Diverse le strade risultate non percorribili con invito a limitare gli spostamenti. Resta attivo anche il senso unico alternato sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, istituito in via precauzionale per tutto il fine settimana. Si prevede che il livello dei fiumi e dei corsi d'acqua del modenese continui a rimanere alto per tutta la giornata di oggi con in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - alluvioni a Bologna - Ravenna e Modena - L’Italia è ancora stretta nella morsa del Maltempo. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Prego i cittadini della zona di adottare la massima attenzione poiché le prossime ore saranno molto critiche. Il centro servizi di via Gruppini di Sorbolo è aperto e i volontari sono sul territorio per monitorare la situazione. (Lapresse.it)