Lapresse.it - Madrid, folla alla veglia per Liam Payne degli One Direction

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica 20 ottobre in tantissimi si sono riuniti aper rendere omaggio all’ex starOne. Il cantante 31enne, che ha avuto successo anche come solista, è morto mercoledì dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. I fan hanno lasciato messaggi e fiori per la star e hanno cantato le canzoniOne. Questo fine settimana sono state organizzate veglie in tutto il mondo per rendere omaggio a