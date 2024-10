L'Inter batte la Roma 1-0 all'Olimpico: decide Lautaro. Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter 0-1 RETI : 15' st Lautaro Martinez. Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6 (34' st Hermoso sv); Celik 5, Koné 6 (8' st Pisilli 6), Cristante 6.5 (34' st Le Fee sv), Zalewski 5 (27' st Baldanzi 5.5); Dybala 5 (34' st Soulé sv), Pellegrini 6; Dovbyk 5.5. In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Sangaré. Allenatore: Juric 5.5. Inter (3-5-2): Feedpress.me - L'Inter batte la Roma 1-0 all'Olimpico: decide Lautaro. Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024)0-1 RETI : 15' stMartinez.(3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6 (34' st Hermoso sv); Celik 5, Koné 6 (8' st Pisilli 6), Cristante 6.5 (34' st Le Fee sv), Zalewski 5 (27' st Baldanzi 5.5); Dybala 5 (34' st Soulé sv), Pellegrini 6; Dovbyk 5.5. In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Sangaré. Allenatore: Juric 5.5.(3-5-2):

Gol di Lautaro e l’Inter espugna l’Olimpico - 1-0 alla Roma - Il club capitolino prova a reagire affidandosi alle giocate di Dybala e Dovbyk, ma i loro tentativi vengono sventati da un attento Sommer. La Roma si rende protagonista di un finale in crescendo con l’insidioso pressing di Dovbyk su Sommer e il tiro di Pellegrini, prontamente respinto dal portiere elvetico. (Ildenaro.it)

Gol di Lautaro e l'Inter espugna l'Olimpico - 1-0 alla Roma - Dopo Calhanoglu, finisce ko anche Acerbi e Inzaghi al 27? utilizza il secondo slot delle sostituzioni per mandare in campo De Vrij al posto dell'ex Milan. Mercoledì i nerazzurri saranno impegnati in Champions League contro lo Young Boys, mentre i giallorossi ospiteranno la Dinamo Kiev all'Olimpico nella terza giornata di Europa League. (Iltempo.it)

Roma-Inter 0-1 - decide il gol di Lautaro - A decidere la sfida dell'Olimpico il gol di Lautaro al 15' della ripresa. I nerazzurri salgono al secondo posto […]. I nerazzurri restano nella scia del Napoli Terza vittoria di fila dell'Inter che si impone per 1-0 sulla Roma nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A oggi 20 ottobre, riportandosi a -2 dal Napoli capolista. (Sbircialanotizia.it)