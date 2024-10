Gaeta.it - Liliana Segre: oltre la memoria, un film testamento per non dimenticare la Shoah

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il viaggio di, simbolo dellae della resilienza, continua con il documentario “” di Ruggero Gabbai, presentato alla Festa di Roma. A 94 anni, la senatrice a vita porta con sé un carico di esperienze che la rendono una delle ultime testimoni dirette della. La pellicola non è solo un racconto della sua tragica storia, ma un’opportunità per approfondire la vita di una donna che si è fatta simbolo dellacollettiva. Attraverso un realismo emozionante, ilesplora non solo la sua testimonianza, ma anche il lato più privato e intimo della sua esistenza. Un’esistenza segnata dalla storia e dal dolorenasce a Milano nel 1930, cresciuta in un ambiente ebraico.