Kvaratskhelia e il Napoli il rinnovo non è affatto scontato Gazzetta

Kvaratskhelia e il Napoli, il rinnovo non è affatto scontato. La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D'Angelo) della situazione contrattuale di Kvaratskhelia. Khvicha è concentrato solo sul campo, ma sa benissimo che si entra in un periodo in cui si giocherà una doppia partita. In campo potrà gestire la situazione in prima persona, aumentando i giri del motore e affinando l'intesa con Romelu Lukaku, con cui potenzialmente può tornare a essere devastante. Ma nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto.

