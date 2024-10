Jenna Ortega in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe (Di domenica 20 ottobre 2024) La star di Beetlejuice Beetlejuice Jenna Ortega sarebbe in trattative con i Marvel Studios per un misterioso ruolo nel MCU. Grazie ai ruoli di successo nel revival di Scream, in Mercoledì di Netflix e nel sequel di Beetlejuice di quest'anno, Jenna Ortega sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, quindi probabilmente non sarà una sorpresa sapere che è stata corteggiata dai Marvel Studios. Beetlejuice 2, Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia Un ruolo per Ortega nel MCU Secondo lo scooper MTTSH, la Ortega è in trattative per un ruolo non ancora rivelato nel Marvel Cinematic Universe. Vale sempre la pena notare che la Marvel incontra molti talenti, ma Movieplayer.it - Jenna Ortega in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La star di Beetlejuice Beetlejuicesarebbe incon iStudios per un misteriosonel MCU. Grazie ai ruoli di successo nel revival di Scream, in Mercoledì di Netflix e nel sequel di Beetlejuice di quest'anno,sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, quindi probabilmente non sarà una sorpresa sapere che è stata corteggiata daiStudios. Beetlejuice 2,in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia Unpernel MCU Secondo lo scooper MTTSH, laè inper unnon ancora rivelato nel. Vale sempre la pena notare che laincontra molti talenti, ma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercoledì - Jenna Ortega vuole Winona Ryder nella serie dopo Beetlejuice Beetlejuice - it. . Attualmente impegnata nella promozione del suo ultimo film Beetlejuice Beetlejuice, Ortega ha parlato con entusiasmo della sua co-protagonista Winona Ryder, sottolineando che entrambe desiderano lavorare di nuovo insieme: non è escluso che ciò possa avvenire proprio nella seconda stagione di Mercoledì, anche se la Ryder è attualmente impegnata con altri progetti. (Cinemaserietv.it)

Jenna Ortega di Beetlejuice Beetlejuice non vuole ereditare saghe maschili : "Jamie Bond non m'interessa" - Jenna Ortega, tra poco sui nostri schermi con Beetlejuice Beetlejuice, resa celebre dalla serie Mercoledì su Netflix, ha la risposta pronta per la Hollywood che si rilegge femminista. Non accetterebbe mai di essere la "James Bond 007" donna. Per lei è una battaglia sbagliata. (Comingsoon.it)

Beetlejuice 2 - Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia - Nel bel mezzo di un photocall di Beetlejuice Beetlejuice alla Mostra del Cinema di Venezia, Jenna Ortega si è rivolta in maniera affettuosa nei confronti della co-star Winona Ryder, con un piccolo ma dolce gesto nei suoi confronti. La star di Mercoledì ha fornito un prezioso consiglio alla collega mentre posavano davanti ai fotografi al Lido. (Movieplayer.it)