In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 (Di domenica 20 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND (Australia) (ITALPRESS) – Un insaziabile David Alonso (CFMOTO) vince anche il Gran Premio dell’Australia della classe Moto3, diventando il primo pilota della storia a vincere undici volte nella categoria. Dopo essersi laureato campione del mondo in Giappone, il colombiano si è regalato sul circuito di Phillip Island una nuova soddisfazione personale. Per Alonso, inoltre, si tratta della quarta vittoria di fila. A completare il podio odierno troviamo Daniel Holgado (GasGas, +2?936), al secondo posto, e Adrian Fernandez (Honda, +2?939), al terzo. Tra gli italiani, il migliore è Stefano Nepa (Ktm, +2?957), quarto al traguardo: quinto, invece, David Munoz (Ktm, +2?972). Nell’ordine, completano la top ten Ryusei Yamanaka, Taiyo Furusato, Luca Lunetta, Jose Antonio Rueda e Angel Piqueras. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND () (ITALPRESS) – Un insaziabile(CFMOTO) vince anche il Gran Premio dell’della classe, diventando il primo pilota della storia a vincere undici volte nella categoria. Dopo essersi laureato campione del mondo in Giappone, il colombiano si è regalato sul circuito di Phillip Island una nuova soddisfazione personale. Per, inoltre, si tratta della quartadi fila. A completare il podio odierno troviamo Daniel Holgado (GasGas, +2?936), al secondo posto, e Adrian Fernandez (Honda, +2?939), al terzo. Tra gli italiani, il migliore è Stefano Nepa (Ktm, +2?957), quarto al traguardo: quinto, invece,Munoz (Ktm, +2?972). Nell’ordine, completano la top ten Ryusei Yamanaka, Taiyo Furusato, Luca Lunetta, Jose Antonio Rueda e Angel Piqueras. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 - Per il neo campione del mondo quarta vittoria di fila PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Un insaziabile David Alonso (CFMOTO) vince anche il Gran Premio dell'Australia della classe Moto3, diventando il primo pilota della storia a vincere undici volte nella categoria. Dopo essersi laureato campione del mon . (Ilgiornaleditalia.it)

Moto3 - GP Australia 2024 : risultati qualifiche e griglia di partenza - Ortola guida - Joel Kelso (Aus) Ktm 1’36?366 8. Scott Ogden (Gbr) Honda 1’36?275 6. . I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del GP d’Australia 2024 di Moto2. Ivan Ortola (Esp) Ktm in 1’35?872 2. David Munoz (Esp) Ktm 1’36?201 5. Angel Piqueras (Esp) Honda 1’36?423 9. Luca Lunetta (Ita) Honda 1’36?831 The post Moto3, GP Australia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Ortola guida ... (Sportface.it)

Motomondiale : Gp Australia. Pole per Ortola in Moto3 - Seconda casella per l'olandese Collin Veijer . Lo spagnolo precede Veijer e Fernandez, sesto Nepa PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Sarà Ivan Ortola (Ktm) a partire dalla pole position nel Gran Premio dell'Australia, classe Moto3. Sul circuito di Phillip Island, il crono dello spagnolo è stato di 1'35"872. (Ilgiornaleditalia.it)