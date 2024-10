Il Napoli soffre ma allunga in vetta alla classifica. Empoli battuto al Castellani, decide un rigore di Kvara (Di domenica 20 ottobre 2024) Un Napoli poco brillante vince di misura ad Empoli e si tiene la vetta: decisivo un rigore di Kvaratskhelia. Decisivo un rigore di Khvicha Kvaratskhelia, concesso da Abisso per fallo di Anjorin su Politano, a regalare 3 punti sofferti alla squadra di Conte al termine di una prestazione non spumeggiante ma concreta. Empoli-Napoli 0-1 Il Napoli L'articolo Il Napoli soffre ma allunga in vetta alla classifica. Empoli battuto al Castellani, decide un rigore di Kvara Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Il Napoli soffre ma allunga in vetta alla classifica. Empoli battuto al Castellani, decide un rigore di Kvara Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unpoco brillante vince di misura ade si tiene la: decisivo unditskhelia. Decisivo undi Khvichatskhelia, concesso da Abisso per fallo di Anjorin su Politano, a regalare 3 punti soffertisquadra di Conte al termine di una prestazione non spumeggiante ma concreta.0-1 IlL'articolo IlmainalundiTeleclubitalia.

Napoli conquista tre punti a Empoli grazie a un rigore di Kvaratskhelia in una partita intensa - Soprattutto nel primo tempo, l’Empoli ha creato diverse situazioni potenzialmente pericolose, evidenziando il proprio spirito combattivo. Con questo risultato, il Napoli rafforza la propria posizione di leader del campionato, mentre l’Empoli, sebbene sconfitto, ha mostrato nuovamente le proprie qualità difensive e la capacità di mettere in difficoltà avversari più blasonati. (Gaeta.it)

Colpo Napoli a Empoli - decide un rigore di Kvaratskhelia : cambio Lukaku-Simeone decisivo - Terza vittoria di fila del Napoli sul campo dell'Empoli grazie al gol su rigore di Kvara. 1-0 per gli azzurri, nonostante una buona prestazione dei toscani.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Che goduria il Napoli bonipertiano : 1-0 a Empoli su rigore con un tiro in porta. Al circo andateci voi - E il Napoli dimostra di saper rinculare. Non solo per un pregevole stop al volo. Ovviamente per chi ha frequentato l’altro calcio, è acqua fresca. Uno a zero su rigore. Devi saper subire. Caprile stavolta va elogiato. E tanti saluti al calcio circense. Un tiro in porta e un gol, persino su rigore. Perché in panchina ha un fuoriclasse: Antonio Conte. (Ilnapolista.it)