Google drive bloccato per diverse ore e panico tra gli utenti: ecco cosa è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Il recente blocco del dominio di Google drive in Italia, dovuto all'implementazione del sistema Piracy Shield, ha generato una forte indignazione tra utenti e aziende. Il sistema, creato per contrastare la pirateria online, ha accidentalmente reso inaccessibile uno dei servizi cloud più utilizzati a livello globale, causando interruzioni nel lavoro di imprese, scuole e università per diverse ore. Feedpress.me - Google drive bloccato per diverse ore e panico tra gli utenti: ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) Il recente blocco del dominio diin Italia, dovuto all'implementazione del sistema Piracy Shield, ha generato una forte indignazione trae aziende. Il sistema, creato per contrastare la pirateria online, ha accidentalmente reso inaccessibile uno dei servizi cloud più utilizzati a livello globale, causando interruzioni nel lavoro di imprese, scuole e università perore.

