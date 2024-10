Golf, Julien Guerrier beffa Jorge Campillo dopo un infinito playoff e si aggiudica l’Andalucia Masters (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica non adatta ai deboli di cuore per quel che riguarda l’epilogo dell’appuntamento settimanale del DP World Tour. Per incoronare il nuovo vincitore dell’Andalucia Masters (montepremi 3.75 milioni di dollari) non sono bastati i 4 canonici round, conclusi con il francese Julien Guerrier e lo spagnolo Jorge Campillo appaiati al comando con lo score complessivo di -21 (267 colpi). Epilogo beffardo per il padrone di casa, che trova un nefasto bogey alla buca 18 prolungando l’epilogo che sembrava già concluso. beffa che si è compiuta circa un’ora più tardi, con il transalpino capace di imporsi dopo ben 9 buche di playoff, evento accaduto soltanto altre due volte in passato nel circuito europeo. Nel 1989 infatti toccò all’iberico Josè Maria Olazabal nel Dutch Open, mentre nel 2013 un altro francese la spuntò dopo 9 buche di spareggio, ovvero Raphael Jaquelin nello Spanish Open. Oasport.it - Golf, Julien Guerrier beffa Jorge Campillo dopo un infinito playoff e si aggiudica l’Andalucia Masters Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica non adatta ai deboli di cuore per quel che riguarda l’epilogo dell’appuntamento settimanale del DP World Tour. Per incoronare il nuovo vincitore del(montepremi 3.75 milioni di dollari) non sono bastati i 4 canonici round, conclusi con il francesee lo spagnoloappaiati al comando con lo score complessivo di -21 (267 colpi). Epilogordo per il padrone di casa, che trova un nefasto bogey alla buca 18 prolungando l’epilogo che sembrava già concluso.che si è compiuta circa un’ora più tardi, con il transalpino capace di imporsiben 9 buche di, evento accaduto soltanto altre due volte in passato nel circuito europeo. Nel 1989 infatti toccò all’iberico Josè Maria Olazabal nel Dutch Open, mentre nel 2013 un altro francese la spuntò9 buche di spareggio, ovvero Raphael Jaquelin nello Spanish Open.

