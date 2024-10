Furto nella casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann durante Juve-Lazio: bottino da 500mila euro (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutta sorpresa per Douglas Luiz dopo Juve-Lazio: i ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive con la calciatrice Alisha Lehmann. bottino da record. Fanpage.it - Furto nella casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann durante Juve-Lazio: bottino da 500mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutta sorpresa perdopo: i ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive con la calciatriceda record.

Ladri in casa a Torino - rubati orologi e collane dal valore di 500 mila euro a Douglas Luiz e Alisha Lehmann - . Douglas Luiz ha subito fatto scattare l’allarme circa all’una e mezza di notte, con l’arrivo sul posto delle volanti della Polizia e della Scientifica per fare i rilevamenti. Anche la calciatrice svizzera non si trovava in casa, essendo impegnata nel ritiro della Juventus Women in vista del big match odierno contro l’Inter. (Sportface.it)

Laziomania : il VAR grazia Douglas Luiz due volte - la Juventus ha bisogno di favori? Qualcuno spieghi - Doveva essere la partita di Douglas Luiz e così è stato. L`ex Aston Villa protagonista in Juventus-Lazio, ma non come auspicavano Thiago Motta... (Calciomercato.com)

Sabatini boccia la Juve : «Solo appena sufficiente - Douglas Luiz è in crisi irreversibile» - Così […]. Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla prestazione della Juventus e di Douglas Luiz nella vittoria contro la Lazio Sandro Sabatini ha analizzato a calciomercato. IL COMMENTO – «Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione appena sufficiente. (Calcionews24.com)