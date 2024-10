Farmacie di turno a Ascoli Piceno aperte oggi, 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Ascoli Piceno? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Ascoli Piceno: Farmacia Simonelli P.za Roma,1 tel. +39 0736/259183 CHIAMA INDICAZIONI Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Ascoli Piceno aperte oggi, 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Cerchi una farmacia diaperta a? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a: Farmacia Simonelli P.za Roma,1 tel. +39 0736/259183 CHIAMA INDICAZIONI

Sei persone accusate di truffa e riciclaggio in un caso che sconvolge Ascoli Piceno - Gli arresti dei due ascolani sono stati seguiti da una serie di procedure legali che prevedono interrogatori di garanzia per entrambi i soggetti coinvolti nella prossima settimana. Il coinvolgimento dell’imprenditore di 61 anni ha ulteriormente complicato la situazione. Accuse di truffa e frodi immobiliari Al centro dell’inchiesta vi è un sistema elaborato di truffe commesso dall’avvocato, che ... (Gaeta.it)

Retribuzioni e occupazione ad Ascoli Piceno : dati INPS 2023 rivelano un quadro complesso - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . Anche per gli uomini, la situazione non è migliore: a fronte di un guadagno giornaliero di 88,6 euro, il dato regionale è pari a 93,5 euro e quello nazionale a 104,4 euro. Sebbene il bilancio migratorio mostri un saldo positivo con +499 immigrati rispetto agli emigrati, questo non basta a compensare il calo ... (Gaeta.it)

Terrore a Maltignano (Ascoli Piceno) - rapinatori aggrediscono anziani all'ora di cena - Dopo aver preso il denaro, i due rapinatori si sono rapidamente dileguati, lasciando l'anziano con diverse ferite al volto e sua moglie in uno stato di grave agitazione. Due uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno sfondato la porta di ingresso e fatto irruzione all'interno di un appartamento situato al piano terra di una struttura dove vive una coppia di anziani. (Ilrestodelcarlino.it)