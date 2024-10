Fallout serie TV, ecco quando iniziano le riprese della stagione 2 (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato rivelato che le riprese della seconda stagione della serie TV di Fallout partiranno tra ormai poche settimane, precisamente nel corso dell’ormai imminente mese di Novembre 2024. Questa importante informazione è stata condivisa dall’attrice Leslie Uggams nel corso di una nuova intervista con Screen Rant, organizzata nello specifico per presentare l’edizione digitale del film Deadpool & Wolverine. Uggams, che ricordiamo interpreta Betty Pearson nella serie TV di Fallout, la Sovraintendente del Vault 33, ha condiviso le seguenti dichiarazioni sull’attesa stagione 2 della serie: “Credo che sia uno show incredibile, incredibile. Sono con la gente del Vault, quindi non ho potuto vedere cosa stava facendo la gente di fuori. Quindi, quando è iniziato, sono rimasta sbalordita. Ma Betty ha qualcosa in serbo. Restate sintonizzati. Game-experience.it - Fallout serie TV, ecco quando iniziano le riprese della stagione 2 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato rivelato che lesecondaTV dipartiranno tra ormai poche settimane, precisamente nel corso dell’ormai imminente mese di Novembre 2024. Questa importante informazione è stata condivisa dall’attrice Leslie Uggams nel corso di una nuova intervista con Screen Rant, organizzata nello specifico per presentare l’edizione digitale del film Deadpool & Wolverine. Uggams, che ricordiamo interpreta Betty Pearson nellaTV di, la Sovraintendente del Vault 33, ha condiviso le seguenti dichiarazioni sull’attesa: “Credo che sia uno show incredibile, incredibile. Sono con la gente del Vault, quindi non ho potuto vedere cosa stava facendo la gente di fuori. Quindi,è iniziato, sono rimasta sbalordita. Ma Betty ha qualcosa in serbo. Restate sintonizzati.

