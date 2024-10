Donnapop.it - «Fabio Fazio? Una volta era umile!»: famoso conduttore stronca il presentatore di Che tempo che fa

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)nel mirino di un! Di chi si tratta? Del mitico Giancarlo Magalli, noto volto della televisione italiana, che ha recentemente pubblicato un libro intitolato “Fantastici“, in cui raccoglie aneddoti e ricordi della sua lunga carriera. Il libro è un tributo a incontri significativi e amicizie, con nomi illustri della televisione come Raffaella Carrà , Pippo Baudo e Mike Bongiorno, ma anche una testimonianza di come abbia sostenuto tanti giovani talenti nel loro percorso nel mondo dello spettacolo. Giancarlo Magalli e le parole suTra i nomi menzionati da Magalli c’è, il quale, secondo il, pare abbia dimenticato il supporto ricevuto all’inizio della sua carriera. In un’intervista, Magalli ha raccontato di come abbia “spinto”a farsi conoscere da Raffaella Carrà durante la sua partecipazione a “Pronto, Raffaella?“.