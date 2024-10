Disastro via Riva Reno: "Tutto da buttare, qui dentro oltre un metro d'acqua e 20 cm di fango" |VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Negozi e cantine allagate, fino a un metro e mezzo di acqua nei locali e 30 cm di fango. Strade e marciapiedi invasi da detriti. Centinaia di persone senza elettricità da diverse ore. E' il bilancio della "slavina d'acqua" che ha colpito Bolognatoday.it - Disastro via Riva Reno: "Tutto da buttare, qui dentro oltre un metro d'acqua e 20 cm di fango" |VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Negozi e cantine allagate, fino a une mezzo dinei locali e 30 cm di. Strade e marciapiedi invasi da detriti. Centinaia di persone senza elettricità da diverse ore. E' il bilancio della "slavina d'" che ha colpito

Perugia - inferno di pioggia. Oltre un metro di acqua anche dentro le case. Donna salvata nella notte - Due le ondate di piena del Tevere a valle di Perugia: una venerdì, l’altra ieri mattina alle 6. Una pianta l’altra notte è caduta in via De Gasperi, a Migiana di Corciano, per fortuna senza provocare danni (rimossa dopo un paio d’ore). Nelle zone dove sono state raggiunte quantità simili (il doppio della media della pioggia di ottobre) ci sono stati danni importanti e parecchi disagi. (Lanazione.it)

Maltempo - notte da incubo nel Perugino. A Ponte Pattoli e Resina acqua oltre il metro di altezza nelle case - La provincia di Perugia è stata duramente colpita dal maltempo nella notte passata. Le forti piogge e temporali hanno causato danni diffusi, richiedendo l’intervento continuo dei Vigili del Fuoco, impegnati in una serie di operazioni di soccorso per far fronte alle emergenze. Un piccolo... (Perugiatoday.it)

Mezzo metro d’acqua : "L’archivio fotografico di papà Sante è salvo. Ma qui ci sentiamo soli" - Sofia Nardi . C’erano un divano, un cucinino, una televisione e poco altro. La lavatrice, invece, l’abbiamo sollevata mettendola su quattro sedie, quando abbiamo visto che le fogne non reggevano". Il risultato è che sono state fatte solo operazioni di facciata e oggi ci troviamo in questa situazione". (Ilrestodelcarlino.it)