Controlli dei Carabinieri, i numeri della Compagnia di Volterra: 36 denunce in 3 mesi (Di domenica 20 ottobre 2024) La Compagnia Carabinieri di Volterra, nel contesto dei servizi di controllo del territorio, traccia un bilancio degli ultimi 2 mesi. Le operazioni hanno riguardato, come di consueto, il contrasto allo spaccio, la verifica del rispetto delle norme del codice della strada e la prevenzione dei reati Pisatoday.it - Controlli dei Carabinieri, i numeri della Compagnia di Volterra: 36 denunce in 3 mesi Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, nel contesto dei servizi di controllo del territorio, traccia un bilancio degli ultimi 2. Le operazioni hanno riguardato, come di consueto, il contrasto allo spaccio, la verifica del rispetto delle norme del codicestrada e la prevenzione dei reati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La richiesta di riattivare la sede : "Compagnia dei carabinieri?. Il Pd scopre ora la sua importanza" - L’aumento di episodi di criminalità, la crescente percezione di insicurezza tra i cittadini e la necessità di una maggiore presenza dello Stato sul territorio hanno fatto sì che oggi si chieda a gran voce la ricostituzione della Compagnia. Gilberto Alviani segretario della Sezione amiatina sottolinea che "Negli anni successivi, come sezione locale – dice – ci siamo fatti più volte portavoce ... (Lanazione.it)

Sora. 7 denunce e 6 Fvo nei controlli serrati per la movida e contro i reati predatori dei Carabinieri della locale Compagnia nel territorio di competenza - 7 denunce e 6 Fvo nei controlli serrati per la movida e contro i reati predatori dei Carabinieri della locale Compagnia nel territorio di competenza sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine SORA – È di 7 denunce in stato di libertà, 6 proposte per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dai L'articolo Sora. (Cronachecittadine.it)

Ariccia | Lanuvio. Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Velletri. 8 persone denunciate per occupazione abusiva di immobili - . Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Velletri. Cronache Cittadine ARICCIA | LANUVIO – Nella mattina di Sabato 5 Ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio L'articolo Ariccia | Lanuvio. 8 persone denunciate per occupazione abusiva di immobili sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)