Terzotemponapoli.com - Caprile: “I primi 25/30 minuti abbiamo fatto fatica”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Elia, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro l’Empoli, decisa da un calcio di rigore trasformato da Kvaratskhelia. Il secondo portiere del Napoli, che sta sostituendo l’infortunato Meret, non harimpiangere il friulano. almeno due gli interventi che hanno permesso al Napoli di non soccombere nei45. Elia ha parlato del match di oggi. Parole di elogio per Kvaratskhelia. Un primo tempo che ha visto i padroni di casa prevalere e la strigliata di Conte negli spogliatoi a fine primo tempo. Di seguito le parole dell’estremo difensore., Kvara un fenomeno Così il portiere: “Kvara in allenamento è come lo vedete in campo, un fenomeno. Come calcia i rigori? Meglio che non dico troppo, per non dare vantaggi agli altri”.