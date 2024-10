Bosnia, volontari puliscono il lago Jablanica dopo le inondazioni: raccolte decine di tonnellate di detriti (Di domenica 20 ottobre 2024) volontari e attivisti ambientali si sono riuniti presso il lago Jablanica, nel sud della Bosnia, per iniziare a rimuovere rifiuti e detriti dopo le recenti inondazioni. I funzionari locali hanno riferito che sono state raccolte decine di tonnellate di detriti dall’inizio delle operazioni di pulizia, aggiungendo che potrebbero essere necessarie settimane per riportare i fiumi e i laghi della regione alle condizioni precedenti l’alluvione. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni e frane di questo mese in Bosnia ha raggiunto le 26 persone, mentre le squadre di soccorso sono alla ricerca di almeno un’altra persona ancora dispersa. Lapresse.it - Bosnia, volontari puliscono il lago Jablanica dopo le inondazioni: raccolte decine di tonnellate di detriti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024)e attivisti ambientali si sono riuniti presso il, nel sud della, per iniziare a rimuovere rifiuti ele recenti. I funzionari locali hanno riferito che sono statedididall’inizio delle operazioni di pulizia, aggiungendo che potrebbero essere necessarie settimane per riportare i fiumi e i laghi della regione alle condizioni precedenti l’alluvione. Il bilancio delle vittime delle devastantie frane di questo mese inha raggiunto le 26 persone, mentre le squadre di soccorso sono alla ricerca di almeno un’altra persona ancora dispersa.

