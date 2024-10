Ballando con le Stelle 2024, classifica e pagelle quarta puntata: Sonia cambia registro (6), Alad dj (10) (Di domenica 20 ottobre 2024) Il 19 ottobre 2024 è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto due coppie protagoniste assolute del dancing show. Si trattava di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e del duo composto da Alan Friedman e Giada Lini. I quattro protagonisti del programma televisivo, infatti, non solo hanno dovuto disputare lo spareggio a inizio puntata, visto che erano arrivati ultimi nella classifica della scorsa puntata dello show, ma, dopo essersi salvati, hanno anche avuto un ruolo da protagonisti nella gara di ballo. Sonia Bruganelli cambia registro. Voto: 6 Poche concorrenti di Ballando con le Stelle sono state così tanto al centro delle polemiche come Sonia Bruganelli, che ha cominciato a far parlare di sé, ancora prima dell’avvio del dancing show, visto che, tra il cast degli insegnanti si trova anche il fidanzato Angelo Madonia. Dilei.it - Ballando con le Stelle 2024, classifica e pagelle quarta puntata: Sonia cambia registro (6), Alad dj (10) Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il 19 ottobreè andata in onda ladicon le, che ha visto due coppie protagoniste assolute del dancing show. Si trattava diBruganelli e Carlo Aloia e del duo composto da Alan Friedman e Giada Lini. I quattro protagonisti del programma televisivo, infatti, non solo hanno dovuto disputare lo spareggio a inizio, visto che erano arrivati ultimi nelladella scorsadello show, ma, dopo essersi salvati, hanno anche avuto un ruolo da protagonisti nella gara di ballo.Bruganelli. Voto: 6 Poche concorrenti dicon lesono state così tanto al centro delle polemiche comeBruganelli, che ha cominciato a far parlare di sé, ancora prima dell’avvio del dancing show, visto che, tra il cast degli insegnanti si trova anche il fidanzato Angelo Madonia.

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. . Nina Zilli 68 punti (43 + 25 di tesoretto) Anna Lou Castoldi 48 punti Bianca Guaccero e Federica Nargi 47 punti Alan Friedman 44 punti (19 + 25 di tesoretto) Luca Barbareschi 40 punti Federica Pellegrini e Massimiliano Ossini 39 punti Tommaso Marini 32 punti Furkan Palali 30 punti Cugini di Campagna ... (Dailyshowmagazine.com)