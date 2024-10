Auto si ribalta sulla Cassia bis, feriti in ospedale. Traffico in tilt (Di domenica 20 ottobre 2024) Rientro con Traffico per chi ha trascorso la domenica nella Tuscia o nella zona del lago di Bracciano. Un incidente avvenuto sulla Cassia bis, all'altezza di Cesano, ha mandato in tilt la viabilità . Più nel dettaglio, secondo quanto informa la polizia locale di Roma Capitale, un'Auto si è Romatoday.it - Auto si ribalta sulla Cassia bis, feriti in ospedale. Traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Rientro conper chi ha trascorso la domenica nella Tuscia o nella zona del lago di Bracciano. Un incidente avvenutobis, all'altezza di Cesano, ha mandato inla viabilità . Più nel dettaglio, secondo quanto informa la polizia locale di Roma Capitale, un'si è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion fuori strada sulla Cassia nord - disagi al traffico : il percorso alternativo - Autotreno fuori strada sulla Cassia nord, nel comune di Bolsena. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 11 di questo venerdì 18 ottobre nei pressi del chilometro 116,700, all'altezza del camping Massimo, in direzione del capoluogo. Le autorità ... (Viterbotoday.it)

Traffico in tilt per l'asfaltatura della Cassia nord - Frontini : "No ai lavori notturni per via del costo" | FOTO - Con le asfaltature sulla Cassia Nord, nel tratto tra la rotonda del centro commerciale dei Papi e gli svincoli della superstrada, erano in preventivo disagi al traffico, e così è stato. Nel primo dei tre giorni di cantiere la viabilità è in crisi in tutto il quadrante nord della città . Intorno... (Viterbotoday.it)

Tre giorni di lavori sulla Cassia nord : attenzione al traffico - L'intervento, salvo imprevisti, richiederà tre giorni lavorativi. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotatoria dei vigili del fuoco e il km 84,600, ovvero piazzale Donatori organi e tessuti (rotatoria all’altezza dello. . Al via martedì 15 ottobre l’asfaltatura della strada Cassia nord. (Viterbotoday.it)