ATP Stoccolma, Tommy Paul batte Grigor Dimitrov in finale e conquista il 4° titolo nel circuito (Di domenica 20 ottobre 2024) Ricordando quando accaduto nel 2021. Tre anni fa, Tommy Paul conquistava il suo primo titolo a livello ATP sul veloce indoor a Stoccolma (Svezia). In quella circostanza il tennista californiano piegò nell’atto conclusivo il canadese Denis Shapovalov 6-4 2-6 6-4. COMME EN 2021 !! Tommy Paul remporte le tournoi de Stockholm après une très belle semaine en s’imposant 6-4 6-3 face à Grigor Dimitrov 3 ans après son premier titre en carrière pic.twitter.com/vpfkEb9KX2 — Tommy Paul France (@TommyPaulFrance) October 20, 2024 Ebbene, sempre nel torneo della capitale svedese, Paul ha centrato il bersaglio grosso, conquistando il quarto torneo della propria carriera nel massimo circuito internazionale. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 ATP) in 1 ora e 26 minuti di gioco, facendo vedere un tennis solido e completo. Oasport.it - ATP Stoccolma, Tommy Paul batte Grigor Dimitrov in finale e conquista il 4° titolo nel circuito Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ricordando quando accaduto nel 2021. Tre anni fa,va il suo primoa livello ATP sul veloce indoor a(Svezia). In quella circostanza il tennista californiano piegò nell’atto conclusivo il canadese Denis Shapovalov 6-4 2-6 6-4. COMME EN 2021 !!remporte le tournoi de Stockholm après une très belle semaine en s’imposant 6-4 6-3 face Ã3 ans après son premier titre en carrière pic.twitter.com/vpfkEb9KX2 —France (@France) October 20, 2024 Ebbene, sempre nel torneo della capitale svedese,ha centrato il bersaglio grosso,ndo il quarto torneo della propria carriera nel massimointernazionale. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro(n.10 ATP) in 1 ora e 26 minuti di gioco, facendo vedere un tennis solido e completo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP Stoccolma - Tommy Paul batte Grigor Dimitrov in Finale e conquista il 4° titolo nel circuito - 12 della classifica mondiale. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n. In quella circostanza il tennista californiano piegò nell’atto conclusivo il canadese Denis Shapovalov 6-4 2-6 6-4. Tre anni fa, Tommy Paul conquistava il suo primo titolo a livello ATP sul veloce indoor a Stoccolma (Svezia). (Oasport.it)

Pronostico e quote Tommy Paul – Grigor Dimitrov - finale ATP Stoccolma 20-10-2024 - Sia per Tommy Paul che per Grigor Dimitrov questa di Stoccolma è la quarta finale del 2024, con il classe 1997 che ne ha vinte due, per la precisione a Dallas e al Queee’s Club, e persa una a Delray Beach, mentre il trentatreenne bulgaro ha vinto a inizio anno a Brisbane prima di essere […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

ATP Stoccolma 2024 - la finale sarà tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov - Wawrinka (Sui) 6-3 6-2 Dimitrov (Bul) b. Griekspoor (Ned) 2-6 7-5 6-4 . Per Dimitrov è la ventunesima finale della carriera, la terza del 2024 dopo quella vinta a inizio anno a Brisbane e poi quella persa nel Masters 1000 di Miami contro Sinner. Nel terzo set, invece, grande equilibrio con Dimitrov che ha poi ottenuto il break nel decimo gioco, chiudendo al quarto match point. (Oasport.it)