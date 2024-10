Anziano schiacciato dal cancello di casa a Colle Brianza: è morto Giuseppe Manzoni (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella serata di sabato 19 ottobre l'imprenditore in pensione stava tentando di far ripartire il cancello della sua casa di Colle Brianza (Lecco). Ricoverato in stato di shock il fratello, che ha assistito alla scena. Fanpage.it - Anziano schiacciato dal cancello di casa a Colle Brianza: è morto Giuseppe Manzoni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella serata di sabato 19 ottobre l'imprenditore in pensione stava tentando di far ripartire ildella suadi(Lecco). Ricoverato in stato di shock il fratello, che ha assistito alla scena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frosinone - catturato il montone killer : ha ucciso una 76enne davanti al cancello di casa - L’animale, riporta oggi Repubblica Roma, è stato catturato dai carabinieri del capoluogo ciociaro. Silvana Minotti, madre di un ufficiale del Ris di Roma, è morta per le ferite riportate. L’esemplare è privo del marchio di identificazione, sul capo indagano i carabinieri e il servizio veterinario della Asl. (Open.online)

Bimbo di 8 anni morso al ritorno da scuola da un cane : era scappato da una casa con il cancello aperto - Il piccolo, che ha riportato serie ferite alla gamba, si trova ora sotto osservazione al Policlino Ponte San Pietro (Bergamo). Il papà: "Per un solo centimetro non è stata presa l’arteria femorale. Presenterò denuncia, chi ha un cane deve assumersene la responsabilità"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Perdono le chiavi di casa e scavalcano il cancello - i carabinieri li scambiano per ladri e trovano 4 kg di droga - I carabinieri hanno poi perquisito i due giovani e all’interno della borsa hanno trovato 30 panetti di hashish, per un totale di 3 chili, un altro chilo di marijuana, un bilancino di precisione e materiali vari per il confezionamento. . Scambiati per ladri, vengono sorpresi con 4 kg di droga I carabinieri, transitando lungo viale Spalla, hanno notato i due giovani scavalcare la recinzione ... (Dayitalianews.com)