Andrea Bocelli | C' è buona e cattiva musica bisogna avere il coraggio di dirlo

"bisogna avere il coraggio di dire che esiste la buona musica e la cattiva musica". Parla a ruota libera e con sincerità Andrea Bocelli, ospite della Festa di Roma nell'ambito di 'Alice nella Città', dove porta in anteprima mondiale 'Andrea Bocelli 30: The Celebration', film-concerto diretto da

"Ottimo per lavare le ruote piene di fango". Clamoroso Andrea Bocelli : la frase che ha fatto infuriare Pavarotti - Io sono toscano e con la sincerità che mi si deve riconoscere gli ho detto: 'Maestro questo è un ottimo vino per due cose, per fare l'aceto balsamico e per lavare le ruote quando sono piene di fango'. "C'era un tavolo lunghissimo pieno di salato, dolci e altro. Poi mi ha versato un bicchiere di Lambrusco chiedendomi cosa ne pensavo. (Liberoquotidiano.it)

Andrea Bocelli - il film-concerto presentato alla Festa del Cinema di Roma - Nella prima domenica di kermesse viene. . . La Festa del Cinema torna ad omaggiare la grande musica italiana ed internazionale. Domenica 20 ottobre è Andrea Bocelli il protagonista ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela del Rome Film Fest, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. (Romatoday.it)

Andrea Bocelli protagonista a Roma 2024 - in anteprima Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini - Gli incontri con le star Andrea Bocelli che porta ad Alice nella città in anteprima mondiale Andrea Bocelli 30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour", "Billie Eilish Live At The O2") sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo …. Tra i film in programma spazio invece a Il treno dei bambini, diretto da Cristina Comencini, e The Trainer ... (Movieplayer.it)