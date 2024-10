Alluvione in Emilia Romagna, la Regione Campania invia colonna mobile (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regione Campania è vicina alle popolazioni colpite dall’Alluvione in Emilia Romagna e, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l'attivazione della colonna mobile della Protezione Civile regionale.Sono in arrivo in Emilia 26 volontari di sei associazioni regionali Salernotoday.it - Alluvione in Emilia Romagna, la Regione Campania invia colonna mobile Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laè vicina alle popolazioni colpite dall’ine, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l'attivazione delladella Protezione Civile regionale.Sono in arrivo in26 volontari di sei associazioni regionali

